92 Prozent erhalten Platz im Wunschkindergarten

Insgesamt 18.500 Vormerkungen für das laufende und kommende Betreuungsjahr wurden bis Ende März via dem neuen Kinderportal des Landes Steiermark vorgenommen. Im Laufe des Freitags werden alle Eltern per Mail über die Bearbeitungsergebnisse informiert. Erfreulich: Rund 92 Prozent der angenommenen Kinder haben einen Platz in der Einrichtung der „Priorität 1“, also ihrem Wunschkindergarten, erhalten. Bei Kindern, die derzeit noch auf einer Warteliste stehen, kann sich der Status laufend ändern – diese werden in Evidenz gehalten. Rund ein Drittel der Wartelistenplätze ist dadurch begründet, dass Erhalter noch auf eine Bewilligung des Landes warten, die ihre Kapazität steigert, wie beispielsweise das Ansuchen um eine neue Gruppe oder um eine Betriebsformänderung bei bestehenden Gruppen.