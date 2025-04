Zwischen Stadt und Gipfel: Der Plabutsch ruft

Wir starten an der Haltestelle „Alt-Eggenberg“ und gehen von der nahegelegenen Kreuzung den Nothelferweg bergauf, bis wir den gelben Wegweiser in Richtung „Plabutsch-Fürstenstand“ sehen. Den rot-weiß-roten Markierungen folgend, wandern wir durch die Wohngegend – vorbei am Schloss Algersdorf – und gelangen auf den gut markierten Steig, der uns durch den Wald bergauf führt.