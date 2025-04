Robert Downey Jrs. wichtigste Hollywood-Filme

Zwischen 1996 und 2001 waren seine Drogeneskapaden so wild, dass er temporär zur „Persona non grata“ wurde. Zahlreiche Gerichtsaufenthalte, Entziehungskuren und insgesamt 16 Monate im Gefängnis stehen zu Buche. In dieser Zeit verlor er auch eine fixe Rolle in der Serie „Ally McBeal“. Seine heutige Frau, Filmproduzentin Susan Levin, brachte ihn in die Spur, das Kino-Comeback fiel mit „Gothika“ 2003 gut aus. Ab da legte er ein Comeback der Sonderklasse hin und zählt heute zu den bestbezahlten Akteuren Hollywoods. Wir haben seine fünf wichtigsten Filme rekapituliert.