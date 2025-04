Blutjunge Bande sorgte in Graz für Schrecken

Raub, Nötigung, Erpressung, schwere Körperverletzung – Delikte, die schwerwiegende Folgen mit sich ziehen. Umso erschreckender, dass ausgerechnet fünf Jugendliche im zarten Alter von 15 bzw. 16 Jahren vor dem Schöffensenat in Graz sitzen (Vorsitz Verena Oswald). Zum Teil waren sie in konkurrierenden Jugendgangs unterwegs und trafen zum Beispiel am Jakominiplatz in Graz aufeinander.