Xhaka: „Man darf uns kritisieren, aber …“

Fakt ist trotzdem: Arminia Bielefeld steht sensationell im DFB-Pokal-Finale. Erstmals in der Klubgeschichte. Der Drittligist warf Titelverteidiger Bayer Leverkusen mit einem 2:1-Heimsieg aus dem Bewerb und steht erstmals in der Clubgeschichte im Endspiel. Die Bielefelder sind damit auch der erste Vertreter aus der dritthöchsten Liga in einem DFB-Pokal-Finale seit Union Berlin 2001. Granit Xhaka wird‘s vermutlich relativ wurscht sein.