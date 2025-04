ÖVP/FPÖ: Was war bisher die Leistung?

Eine politische „Zwischenbilanz“ fordert NEOS-Sprecherin Indra Collini ein. In einer Anfrage an alle Mitglieder der schwarz/blauen Landesregierung will sie wissen: „Welche Maßnahmen aus dem Arbeitsübereinkommen von ÖVP und FPÖ wurden bereits umgesetzt? Wie wird das dokumentiert und welche Punkte befinden sich noch in Vorbereitung?“ Ebenso wolle sie erfahren, ob einzelnen Maßnahmen über die aktuelle Legislaturperiode hinaus verschoben werden.