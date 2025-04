Apotheken im Visier von Banden ++ Trash-TV-Hype

Eine Wiener Jugendbande mit über 1.000 Strafanzeigen wird immer dreister – jetzt haben sie es auf Apotheken abgesehen. Und: Trash-TV: In dieser Welt wird geliebt, gelogen, gestritten und das alles natürlich für die perfekte Quote. Aber was macht diese Welt aus Drama, Tränen und Schlagabtauschen so anziehend? Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Moderatorin Stefana Madjarov.