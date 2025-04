„Eden“: Top besetztes und exotisches Abenteuer

Die europäische Zwischenkriegszeit befeuert Auswanderungstendenzen. So hat sich ein deutscher Philosoph (Jude Law) mit seiner an MS erkrankten Geliebten (Vanessa Kirby) auf ein Galapagos-Eiland abgesetzt und der unberührten Pazifikinsel ein Stück neue Heimat abgetrotzt. Als ihnen ein weiteres Paar nachfolgt, die Wittmers (Sydney Sweeney, Daniel Brühl), und auch noch eine exzentrische Baroness (Ana de Armas) mit ihren zwei Lustknaben zum Landgang ansetzt und gar ein im Größenwahn ersonnenes Hotelprojekt in Angriff nehmen will, wird’s eng im Garten Eden.