Fahrlässige Tötung jetzt im Fokus der Ermittler

„Habe so etwas noch nie erlebt“

Die Bergung ging auch an den Einsatzkräften nicht spurlos vorüber. „Wenn man über Tote kriechen muss, um zu den Lebenden zu gelangen, ist das unvorstellbar tragisch“, schilderte Hauptbrandinspektor Peter Luef von der Feuerwehr Pitten mit belegter Stimme gegenüber der „Krone“. „So etwas habe ich in meiner Laufbahn noch nie gesehen.“