Lkw in Vollbrand: Totalsperre auf A2 aufgehoben

In den frühen Morgenstunden kam es am Mittwoch zu einem Lkw-Brand auf der Südautobahn kurz nach der Abfahrt Laßnitzhöhe in Fahrtrichtung Wien. Als die Feuerwehren eintrafen, stand bereits der Fahrerraum in Vollbrand, und auch die Ladefläche hatte bereits Feuer gefangen. Mittels Schaum versuchten die Kräfte aus Gleisdorf, Nestelbach und Ludersdorf, den Brand zu stillen.