Müllwagen fährt mit Brand zu Feuerwehrzentrum

„Wir haben nichts mehr feststellen können!“

Das Saubermacher-Team entschied sich also, ins nahegelegene Feuerwehrzentrum zu fahren – mit brennendem Inhalt. „Wir haben nichts mehr feststellen können. Möglicherweise ist das Feuer durch den Druck, der in so einem Müllwagen herrscht, an Sauerstoffmangel erstickt. Auch haben wir keinen offensichtlichen Akku feststellen können“, so Regenfelder im „Krone“ Gespräch.