„Starke Dividende“ fürs Land von der Hypo Tirol

Online-Onboarding in wenigen Minuten

In Sachen Digitalisierung wurde die IT-Infrastruktur verbessert, eine neue Webseite geschaffen und die App für die Kunden optimiert. „In Kombination mit der ID Austria ermöglicht ein Online-Onboarding in nur wenigen Minuten, von überall aus Kunde bei uns zu werden beziehungsweise ein Konto zu eröffnen“, rührt der Vorstand die Werbetrommel.