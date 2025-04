Salzburg zur besten Klassik-Stadt Europas gekürt

Madrid und London teuer

Ein Opernbesuch muss nicht teuer sein. In Städten wie Lissabon und Aarhus gibt es Tickets bereits für unter 30 Euro. Neben Klassikern stehen dort auch moderne Werke wie Philip Glass’ „Einstein on the Beach” oder John Adams‘ „Nixon in China” auf dem Spielplan. In Metropolen wie Madrid oder London hingegen kostet ein Opernbesuch deutlich mehr.