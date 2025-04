„Besenkammer-Schmäh hilft nicht weiter“

Salzburger Weg soll noch strenger werden

109 Wohnungen verschwanden in den letzten drei Jahren nach Anzeigen. Mittlerweile ist die „Abteilung Airbnb“ im Magistrat zur eigenen Dienststelle mit fünf Mitarbeitern geworden. Die Kontrolleure drehen laufend ihre Runden in der Stadt, um Urlauber in flagranti zu erwischen. Dankl will in der schnell drehenden Wohnpreis-Spirale nicht resignieren und noch darüber hinaus gehen. Geht es nach der KPÖ plus soll bereits das Anbieten von Wohnungen auf Plattformen strafbar sein. Ein Antrag im Land wurde aber abgeschmettert.