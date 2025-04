Lkw-Fahrer: „Man drängt uns zu Ruhezeit-Verstößen“

Maximal neun Stunden Fahrzeit täglich, 56 Stunden in der Woche beziehungsweise 90 Stunden in zwei Wochen, klar definierte Pausen – am Papier sind die Fahrzeiten eines Lkw-Chauffeurs genau reglementiert. Aber eben nur am Papier. Ein Beispiel vom Sonntag gefällig?