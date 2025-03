Drei Verdächtige nach Taxiüberfall festgenommen

Der Überfall auf den Grazer Taxler ereignete sich bereits am 2. März in den frühen Morgenstunden. Der Syrer (35) wurde von drei Ungarn in der Grazbachgasse (Bezirk Jakomini) angehalten. Zwei Täter stiegen sofort in das Auto und attackierten den Fahrer – sie drückten ihn mit dem Gesicht zu Boden, währenddessen stahl der dritte Mann die Geldtasche. Anschließend flüchtete das Trio.