April, April: Was halten Sie von den Scherzen?

Wann und warum diese Tradition entstanden ist, lässt sich heute nicht mehr genau erklären, dafür gibt es aber einige Theorien über die Herkunft. Fest steht jedenfalls, dass sich am 1. April viele Menschen Streiche spielen oder selbst Opfer von Streichen werden. Dabei kann es sich um Unverfängliches handeln, wie z.B. ein Furzkissen unter einem Sitzpolster. Es gibt aber auch Personen, die sich hier Pläne zurechtlegen und einiges auf die Beine stellen, um ihre Opfer eiskalt zu erwischen. In unserer heutigen digitalen Welt hat sich dieser Trend auch schon an Onlinegewohnheiten angepasst. So sind lustige „Prank“ (englisch für Streich)-Videos oder auch gefälschte Nachrichten in Messenger-Diensten keine Seltenheit mehr.