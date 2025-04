Beatrice Borromeo ehrt Grace Kelly beim Rosenball

Ihr Look – eine kunstvolle Hochsteckfrisur mit gedrehtem Zopf und die ikonische „Bird on a Rock“-Brosche von Tiffany & Co. mit einem 128,54-Karat-gelben Diamanten – erinnerte an die unvergessene Stilikone und Fürstin von Monaco. Auch diese liebte die Zopffrisur und schmückte diese mit Broschen oder Perlenketten.