Siebenfach-Jackpot gleich dreimal geknackt

EuroMillionen-Gewinner oder -Gewinnerin „völlig aus dem Häuschen“

Erst kurz zuvor hatte ein „Phantom“ eine Viertelmilliarde bei EuroMillonen abgeräumt. Sie oder er sei „völlig aus dem Häuschen“ – mehr dürfen die Lotterien mit Verweis auf den Schutz ihrer Spielerinnen und Spieler nicht preisgeben. Nur so viel: Der Rekord-Glückspilz, der am Freitag eine Viertelmilliarde Euro abräumte, will um jeden Preis anonym bleiben. Noch am Samstag meldete sich der Gewinner (oder eben die Gewinnerin) beim Kundenservice und outete sich.