Urteile im Millionen-Betrugsfall aufgehoben

Landesgericht wieder am Zug

Am 8. September 2023 verkündete das Gericht die nicht rechtskräftigen Urteile: Acht Jahre Haft für den Programmierer, sechs Jahre für den CEO. Beide legten Rechtsmittel ein. Mit Erfolg, wie der Oberste Gerichtshof kürzlich entschied: Aufgrund von fehlenden Feststellungen zu österreichischen Opfern muss der Prozess neu durchgeführt werden. Die Urteile wurden aufgehoben, das Landesgericht ist wieder am Zug.