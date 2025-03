Trauer um den großen Richard Chamberlain!

Erster Golden Globe 1963

Den ersten Golden Globe gewinnt er 1963 als Dr. Kildare in der Sparte „Bester TV-Star“. Die nächste Trophäe folgte als bester TV-Drama-Darsteller in der Abenteuer-Serie „Shogun“ (1980). Den dritten Globe gab es vier Jahre später für „Die Dornenvögel“. In dem TV-Vierteiler spielte er den charismatischen Pater Ralph de Bricassart, der sich gegen alle Konventionen in die schöne Farmerstochter Meggie verliebt. Mehr als 200 Millionen Zuschauer hingen gebannt am Bildschirm, vor allem weibliche Fans waren von dem verführerischen Star hingerissen.