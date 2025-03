Welchem Dribbler gehören diese Mucki-Oberschenkel?

Comeback verschoben

Ausklingenlassen der Karriere? Sieht wohl anders aus. Neymar will‘s offenbar noch einmal wissen. Zuletzt war er aus dem Kader der brasilianischen Nationalmannschaft ja gestrichen worden. Das Comeback in der „Selecao“ lässt inzwischen schon eineinhalb Jahre auf sich warten. Grund war eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Es schien, als stünde ein Comeback kurz bevor, aber leider werde ich das schwerste Trikot der Welt in diesem Moment nicht tragen können“, sagte Neymar, der inzwischen für den FC Santos spielt, selbst in einer Instagram-Story.