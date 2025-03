Gernot Haas begeistert als Comedy-Chamäleon

Jeder Psychiater hätte Angst um den smarten Grazer, der sich stimmraubend zur Prominenz hingezogen fühlt. In seinem Kopf schwirren Dutzende Promi-Stimmen, die der Imitator in Sekundenschnelle abrufen kann: „Ich hole mir die Energie von einer Figur, spüre sie schnell auf und schlüpfe quasi in deren Körper.“ Ob Lauda, Gabalier, Krankl, Grönemeyer, Falco, Queen Elizabeth, Merkel oder Assinger – das Comedy-Chamäleon hat sie alle drauf. Selbst das „Lächeln“ der Mona Lisa.