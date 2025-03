„Traurig, dass wir benachteiligte Region sind“

Höhere Kosten durch Sondermautstrecke

Neben Pendlern ist auch Transportunternehmer Max Gruber sauer. Er betreibt zwar eine hauseigene Tankstelle und fährt damit billiger als an Zapfsäulen. Unternehmer wie er kämpfen aber laufend gegen Mehrkosten. „Wir liegen mit der A10 an einer Sondermautstrecke, das macht jede einzelne Fahrt teurer.“ Ein Lkw-Zug in die Stadt Salzburg koste 80 Euro an Maut, rechnet er. Die Forderung nach einem Bonus für Gewerbetreibende im Lungau wird lauter.