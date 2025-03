Kaineder als Grünenchef mit 95,9 Prozent bestätigt

Stefan Kaineder ist und bleibt die Nummer 1 bei den Grünen in Oberösterreich: Am Samstag stellte sich der Landesrat in Steyr seiner Wiederwahl, erreichte 95,9 Prozent. Er möchte die Partei 2027 als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen. Spekulationen um seine Bewerbung als Bundessprecher sind damit beendet.