Rapid: „Viele glauben, es ist ein Geisterspiel“

Weniger als 15.200 Fans, im Hochsommer beim 2:0 gegen WSG Tirol, sind in der Saison noch nie ins Allianz-Stadion gepilgert. Aber der morgige Hit ist für Rapid, bei sechs Punkten Rückstand nach der Teilung auf Sturm und die Austria, richtungsweisend, wenn man im Titelkampf mitreden will. Auch wenn Klauß die Bedeutung relativiert: „Jeder will gut starten, jetzt ist jedes Spiel richtungsweisend. Wenn wir neun der zehn Spiele gewinnen, ist es mir egal, welches wir verlieren.“