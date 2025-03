Eiskaltes Barcelona lässt Girona keine Chance

Der FC Barcelona ist dem Meistertitel in der spanischen Fußball-Liga wieder einen Schritt näher gekommen. Die Katalanen behielten am Sonntag gegen Girona mit 4:1 die Oberhand, gewannen in der Liga zum neunten Mal in Folge und liegen damit auch nach der 29. Runde drei Punkte vor dem großen Rivalen Real Madrid voran. Die „Königlichen“ hatten bereits am Samstag ohne ÖFB-Star David Alaba gegen Leganes mit 3:2 gewonnen.