Union Berlin feiert wichtigen Sieg gegen Freiburg

Am 27. Spieltag in der Deutschen Bundesliga hat Union Berlin gegen Freiburg mit 2:1 gewonnen. Für die Hauptstädter – mit den ÖFB-Legionären Leopold Querfeld und Christopher Trimmel in der Startelf – waren es wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Für Freiburg hingegen war es ein empfindlicher Rückschlag.