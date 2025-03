„Klimateller“ beim Heer wird nun noch regionaler

Bereits vor vier Jahren wurde in den Truppenküchen des Bundesheeres das Projekt „Klimateller“ gestartet. Das Ziel war, die Soldaten mit regionalen Lebensmitteln zu versorgen. In Niederösterreich will Verteidigungsministerin Klaudia Tanner jetzt noch einen Schritt weitergehen. Hier startet im Testbetrieb das sogenannte „Dynamische Beschaffungssystem“.