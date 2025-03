Die Seniorenresidenz für betagte Stubentiger

Dort zog „Kater“ in die fast gleichzeitig geschaffene Seniorenstation ein. Hier bekommt das charismatische Tier Medikamente, Futter und Kuscheleinheiten – also alles, was das ehemalige Streunerherz begehrt. Wie die Tierpflegerin berichtet, hat der Methusalem des Hauses heimlich das Kommando in der Seniorenstation übernommen. Als wahrer Gentleman lässt er seine Rolle die Mitbewohner freilich nicht spüren.