Naturerlebnis zwischen Auen und Hügelland

In Unterlungitz halten wir uns rechts und wandern auf einer ansteigenden Asphaltstraße, die an Feldern vorbeiführt und durch ein Waldstück in das Lafnitztal leitet. Flussaufwärts kommen wir zur Maierhofermühle, wo wir rechts abbiegen, die Brücke queren und nun der Lafnitz flussabwärts folgen.