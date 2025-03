Akute Schmerzen: Patientin kämpfte um Behandlung

Diese setzte sofort ein Aufforderungsschreiben an die Kages ab. Dann ging es plötzlich schnell: Die 67-Jährige wurde vom LKH Graz kontaktiert, stationär aufgenommen und eine Woche behandelt. „Das Personal im Spital war sehr nett, ich möchte niemanden verunglimpfen. Aber an diesem System zweifle ich schon“, so die Steirerin. Letzteres bestätigt auch Anwältin Prutsch-Lang: „Das ist leider kein Einzelfall, sondern steht exemplarisch für viele Patienten, die trotz Notwendigkeit einer stationären Behandlung abgewiesen werden.“