Auch Schlangen haben Frühlingsgefühle

Nils Kley, Tierarzt und Chef der Salzburger „Welt der Gifte“, hat kürzlich für seinen Reptilienzoo einen vierten Inlandtaipan bekommen. „Wir haben damit zwei Männchen und zwei Weibchen, dementsprechend wild geht es zu“, sagt er. Der Inlandtaipan lebt eigentlich in Australien und ist die giftigste Schlange der Welt. Ob Nachwuchs da so wünschenswert ist? „Schauen wir mal“, so Kley.