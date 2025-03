14 Millionen Kinder weltweit könnten bald hungern

Die Finanzierungskrise kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Bedarf an Unterstützung für Kinder so hoch ist wie nie zuvor: Millionen Kinder haben einen erschwerten Zugang zu Ernährung. Das liegt zum Beispiel an Vertreibungen, Konflikten oder den Folgen des Klimawandels, wie das Kinderhilfswerk der UNO aufzählt.