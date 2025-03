Die kleine Botin zählt jede Sekunde

Jeden Morgen bekommen wir sie aufs Neue geschenkt: 86.400 Sekunden. Einfach so. Unser Zeitkonto füllt sich im Schlaf und es unterliegt zwei wesentlichen Faktoren: 1. Was wir am Ende des Tages nicht bewusst genutzt haben, ist weg! 2. Wir wissen nicht, wann das Zeitkonto für immer „geschlossen“ wird. Wie wir unseren täglichen Reichtum nutzen, obliegt uns selbst und unsere Zeit wartet darauf, von uns gestaltet zu werden.