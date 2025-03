Gemütlich mit Kind und Kegel zum Scheipenhof

In der Folge wandert man jenseits der Gleise am Wiesenrand und an Häusern vorbei sanft aufwärts. Wir erreichen bald den zweiten Parkplatz für den Scheipenhof (bis hierher Verkehr möglich). Unsere Route führt freilich bezeichnet darunter vorbei und in den Wald hinein. Hier geht es dann teilweise zügig und stets aufwärts. Nach knapp einer Stunde werden abermals prächtige Wiesen bzw. Felder erreicht.