FC Barcelona feiert achten Liga-Sieg in Serie

Von Beginn an wurden die Katalanen ihrer Favoritenrolle gerecht, bereits in der elften Spielminute traf Ferran Torres zur Führung für die Hausherren. Wenig später vergab Dani Olmo einen Strafstoß, der allerdings wiederholt werden musste. Erneut forcierte der 26-jährige Spanier die linke untere Ecke an, diesmal allerdings mit Erfolg – 2:0 für Barca nach 21 Minuten.