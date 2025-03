Es ist passiert: Ein absoluter Lift-Notfall!

Nun ist passiert, was ich gefürchtet habe: Meiner kleinen Tochter, rund 15 Kilo schwer, sind bei der abendlichen Nachhausefahrt im Auto die Augen zugefallen. Sie aufzuwecken und die Stiegen raufzuschicken hätte fatal geendet – Eltern wissen, was das zu bedeuten hat. Deswegen der Entschluss: rein mit Kind und Kegel in den Lift. Das ist doch gerechtfertigt, finden Sie nicht?