„Ich bezahle meine ganze Ausrüstung selbst“

Obwohl laut Ihnen viele Ihrer Erfolge unsichtbar sind – sprich: Ihre Leistungen öffentlich nicht wahrgenommen werden. Was Sie im Rahmen einer win2day-Kampagne für Frauensport als Niederlage bezeichnen!

Es ist einfach schade, wie viel Arbeit und Leidenschaft meine Kolleginnen und ich in den Sport stecken, dies aber keiner mitkriegt. Wie professionell wir sind, dafür aber kein Geld bekommen. Wir nehmen Sport so ernst wie das Nationalteam der Männer, arbeiten teils härter, aber wir sitzen am Tag vorm Match in der Kabine und reden, wie viele Zuseher kommen könnten. Da heißt es dann, von mir kommen drei Freunde, von mir der Cousin und dass wir deshalb vielleicht auf hundert Zuseher kommen könnten.