Hochsaison im Radsalon: Was heuer im Trend liegt

Jeder Fünfte fährt E-Bike

In Podersdorf am See ist der „Fahrradprofi Strudler“ seit dem Jahr 2006 erster Ansprechpartner in Sachen Drahtesel & Co. „Mit den steigenden Temperaturen erhöht sich die Nachfrage“, sagt Michael Strudler. „Schon jeder Fünfte in Österreich fährt ein E-Bike. Bemerkenswert ist, dass sich immer mehr Jüngere dafür interessieren.“ 600 Stück zählt das Sortiment. „Das läuft in dieser Branche so ab: Man bestellt die Modelle, die dann zwei Jahre später geliefert werden. Der Großhändler will sein Lager wegen der Erhaltungskosten leer haben. Also ist es ratsam, gleich mehrere Stück zu ordern – weil Nachbestellen nicht möglich ist. Wir sind gerüstet.“