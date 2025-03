Neues Motto für Camper: „Wo geht’s hier zu Kika?“

Unruhe kehrte in der Waldviertler Stadt Horn ein, als mehr als 20 Fahrzeuge eines fahrenden Volkes mit fast genau so vielen Wohnwagenanhängern anrollten und sich am Parkplatz der insolventen Kika-Filiale niederließen. Es muss sich um dieselbe Gruppe handeln, die kurz zuvor in Ansfelden in Oberösterreich auf einem Kika-Parkplatz campierte, vermuten Insider.