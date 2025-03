Jubiläumsausgabe in Bozen wird den Weg weisen

„Erwarte mir eine Antwort“

So bejubelten die Südtiroler überschäumend den ersten Sieg in der Serie (Stand 1:2), hatten die Bulls erstmals heuer im Play-off das Nachsehen. Ob das vielleicht gar die Trendwende in diesem beinharten Duell sein könnte, war auch von Oliver David nicht zu beantworten. „Wir haben für die Fortsetzung der Saison zu kämpfen. Ich erwarte mir von uns eine Antwort. Wir müssen den Fokus darauf legen, was unser Job ist“, schickte der Bulls-Trainer dem heutigen vierten Halbfinal-Treff, der im Dauerbrenner schon Nummer 90 (48:41 Siege) ist, voraus.