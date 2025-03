Ein Köpfler stellte Leben von Familie auf den Kopf

Monatelange Therapie

Die dramatischen Folgen blieben trotzdem: „Emilia hat eine inkomplette Querschnittlähmung, weil der 5. Halswirbel gebrochen ist“, sagt Mutter Agnes. Auf den Unfall folgte eine bange Zeit, weil Emilia auf der Intensivstation lag, und monatelange Therapien in Salzburg, bei denen die Eltern immer an ihrer Seite wachten, sich in der Betreuung abwechselten. „Dort arbeitet so ein tolles Team. Wir haben einige Menschen mit ähnlichen Schicksalen getroffen. Das hat uns sehr viel Kraft geben“, sagen die Eltern Agnes und Martin.