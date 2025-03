Wundersamer Fund: Ein Nasenbär im Hühnerstall

„So etwas sieht man wirklich nicht alle Tage“, sagt der Bezirksjägermeister von Graz-Umgebung, Harald Schönbacher. Die Jägerschaft war nach dem Auffinden des exotischen Tieres zur Hilfe gerufen worden. Die Profis konnten den Eierdieb ziemlich schnell als Südamerikanischen Nasenbären identifizieren. „Diese Spezies wird als invasive Art geführt, weil sie eine Bedrohung für heimische Vogelarten sein kann.“ Das putzige Fellknäuel ernährt sich nämlich liebend gern von Eiern – und setzt mit bis zu sieben Jungen pro Weibchen ganz schön viel und schnell Nachwuchs in die Welt. Der Südamerikanische Nasenbär wäre, so wissen es die Experten, auch in unseren Gefilden und mit unserem Klima klargekommen.