Sturz mit Bike in Böschung: Ast bohrt sich in Bein

In Böschung gestürzt

Plötzlich kam die junge Frau zu Sturz und prallte in eine Böschung. „Dabei bohrte sich ein Ast in ihr Bein“, heißt es von den Ermittlern. Ein sogenannter „First Responder“ leistete Erste Hilfe. Anschließend wurde die 18-Jährige von der Rettung versorgt und mit dem Notarztheli in das Krankenhaus Lienz geflogen.