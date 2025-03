Auf Tuchfühlung mit den „Tieren der Nacht“

Auf die Spuren der „Tiere der Nacht“ geht es ab sofort im Haus für Natur im Museum NÖ in St. Pölten. Hören, fühlen und erleben lautet dabei das Motto: „Mit gespitzten Ohren, tastenden Händen und guten Augen geht es hinein in den eher unbekannten Teil der Natur, in dem aber mehr als die Hälfte aller Tierarten aktiv sind. Die Nacht ist voller Leben, auch Pflanzen beginnen zu duften oder blühen“, so Ronald Lintner, wissenschaftlicher Leiter des Hauses für Natur.