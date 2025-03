Test in Kärnten: Mit KI die wahre Liebe finden?

Madrid, Rio de Janeiro, Zürich, Las Vegas – und das am Flughafen Klagenfurt? Was am Flugplan nicht klappt, funktioniert zumindest, wenn es um die Liebe geht. Und diese wollten 48 Singles beim ersten KI-gestützten Dating-Event in Klagenfurt finden. Wie das funktioniert, hat sich die „Krone“ angesehen: