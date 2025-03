Bordell für Nonne und stinkreicher „Sandlerkönig“

Erbenforschung als Goldader

Als frisch gebackener Akademiker gründete er 2004 in Wien die Historikerkanzlei, die sich auf Stammbäume spezialisierte. So kam er über die Runden – bis er auf eine Goldader stieß. In 0,7 Prozent aller Verlassenschaften sind nämlich keine Erben bekannt. Nach einer ersten Anfrage durch einen Notar begann die Kanzlei, in solchen Angelegenheiten selbst zu recherchieren.