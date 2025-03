Steirische Bahnhöfe im Verfassungsschützer-Visier

Im Fokus des Staatsschutzes stehen überdies die weiß-grünen Spitäler, Autobahnen und Energieversorger. „Der Verfassungsschutz ist ein Frühwarnsystem, um terroristische Anschläge zu verhindern“, betont Leichtfried. Deshalb sei auch die technische Überwachung der Gefährder-Kommunikation so wichtig, an der Umsetzung arbeitet der Staatssekretär mit Hochdruck. „Die gesetzlichen Grundlagen müssen so rasch wie möglich geschaffen werden!“