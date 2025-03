Wie „Produktbewerter“ Frau gnadenlos abzockten

3000 Euro Gewinn?

8000 Euro seien auf fünf verschiedene Konten zu überweisen. Macht sie das, würde sie 11.000 Euro in Form von Gutscheinen retourniert bekommen, so das Versprechen der Online-Gauner. Die 48-Jährige fiel auf diese hinterlistige Masche herein und bezahlte die geforderte Summe. Gutscheine bekam sie freilich keine, stattdessen die Aufforderung, noch einmal weitere 10.000 Euro zu bezahlen.